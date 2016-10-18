Патриарх Кирилл уточнил свое высказывание о священной войне в Сирии

Выступая на пресс-конференции в лондонском аэропорту Лутон по итогам своего визита в Великобританию, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что его слова о священной войне в Сирии были неправильно интерпретированы.

- Я сожалею, что мои слова были неправильно прочитаны. Я никогда не говорил о священной войне в Сирии. Я говорил о священной войне с терроризмом. Думаю, к этим словам могут присоединиться очень многие жертвы терроризма в Европе. Достаточно вспомнить все то, что произошло сравнительно недавно во Франции, в Бельгии, - цитирует патриарха ТАСС.

Глава РПЦ отметил, что защищая мир от терроризма, мир защищает ценности, на которые боевики посягают.

- Мои слова не следует воспринимать в политическом смысле. Но я глубоко убежден, что участие народов и государств в определенных военных действиях можно так называть, - добавил предстоятель Русской церкви.

Патриарх Кирилл напомнил, что священной войной называют, в частности, и борьбу нацизмом.

- Даже в песнях наших мы воспеваем героизм наших солдат Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, употребляя эти слова. У нас замечательная есть песня «Идет война народная, священная война», - подчеркнул предстоятель, отметив, что борьбу с терроризмом необходимо вести всему мировому сообществу.

- В этом смысле и сегодняшняя война с терроризмом, а она должна быть общей, - это не дело только России, это дело всех стран, мы должны сплотиться, чтобы победить это зло. И вот эту войну я называю священной, - сказал патриарх Кирилл.