Патриарх Кирилл усомнился в возможностях науки
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сомневается в результатах научной экспертизы о принадлежности «екатеринбургских останков» членам царской семьи.
«Речь идет не просто об останках обычных людей - речь идет об обретении святых мощей», - сказал патриарх, отметив, что тема святости мощей относится не к науке, а к таинству.
По его мнению, решать вопрос об идентичности «екатеринбургских останков» может только Архиерейский Собор.
Екатеринбургские останки - обнаруженные под Екатеринбургом останки предположительно императора Николая II и членов его семьи, сообщает Интерфакс.
Следующая новость Для защиты русского языка в Латвии не хватило подписей
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии