Патриарх Кирилл усомнился в возможностях науки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сомневается в результатах научной экспертизы о принадлежности «екатеринбургских останков» членам царской семьи.

«Речь идет не просто об останках обычных людей - речь идет об обретении святых мощей», - сказал патриарх, отметив, что тема святости мощей относится не к науке, а к таинству.

По его мнению, решать вопрос об идентичности «екатеринбургских останков» может только Архиерейский Собор.

Екатеринбургские останки - обнаруженные под Екатеринбургом останки предположительно императора Николая II и членов его семьи, сообщает Интерфакс.