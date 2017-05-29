Патриарх Кирилл сравнил однополые браки с фашизмом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о неприятии в России гомосексуальных браков по причине отсутствия в них нравственной природы человека.

Он добавил, что такие браки справедливо вызывают возмущение людей, так же как в свое время и законы фашистской Германии.

В качестве примера Патриарх привел ситуацию во Франции, где миллионные демонстрации против принятия однополых браков верующих людей были разогнаны полицией.

Он пояснил, что действительно свободные люди никогда не должны разрывать свободу и нравственную ответственность, отмечает РИА Новости.

Франция стала девятой европейской страной, разрешившей однополые браки. Обсуждение закона, легализующего брачные союзы между людьми одного пола и позволяющего таким парам усыновлять детей, было встречено во Франции массовыми акциями протеста.

Глава РПЦ сегодня посетил Киргизско-российский славянский университет имени Бориса Ельцина в рамках официального визита в Киргизию, где получил звание Почетного доктора.