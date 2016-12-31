Патриарх Кирилл рассказал о самом сложном 2016-м
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что 2016 год был одним из самых сложных в XXI веке. При этом глава РПЦ полагает, что благодаря ему Россия обрела особый опыт преодоления скорбей, а ее народ стал сильнее.
"Это был один из самых сложных, по крайне мере в XXI веке нашей истории, год. Хорошо знаем, через какие грозные, сложные события мы прошли", - сказал патриарх перед новогодним молебном в московском храме Христа Спасителя.
По его словам, страна "прошла через год, в котором было все", а последние его дни особенно "обожгли скорбью сердца большинства нашего народа", сообщает РИА Новости.
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