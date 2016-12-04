Патриарх Кирилл рассказал о строительстве большого числа храмов
Сегодня в Париже Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Троицкий собор, возведенный неподалеку от Эйфелевой башни. После этого он прокомментировал строительство большого числа храмов РПЦ.
– Мы прошли через такой исторический урок, через который не прошла ни одна нация. И мы не очень объясняем наши поступки, потому что каждый, кто знает нашу историю, понимает: мы спаслись как народ только потому, что мы сохранили веру, – сказал патриарх. Его цитирует ТАСС.
Глава РПЦ отметил, что Русская православная церковь имеет почти тысячу монастырей и около 35 тысяч храмов. Патриарх также призвал соотечественников за границей не забывать о своей родине.
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