Патриарх Кирилл проведет новогоднюю службу в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье вечером совершит новогодний молебен в храме Христа Спасителя.

Об этом «РИА Новости» сообщили в патриаршей пресс-службе. Богослужение начнется в 19.00.

Новогодний молебен – это особая служба, во время которой верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и просят благословения на будущий год для себя, семьи и страны.

В саму новогоднюю ночь во многих церквях Москвы и Петербурга пройдут ночные богослужения.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что человечество, погрязнув в грехе, приближается к концу света.