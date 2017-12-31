Патриарх Кирилл проведет новогоднюю службу в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье вечером совершит новогодний молебен в храме Христа Спасителя.
Об этом «РИА Новости» сообщили в патриаршей пресс-службе. Богослужение начнется в 19.00.
Новогодний молебен – это особая служба, во время которой верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и просят благословения на будущий год для себя, семьи и страны.
В саму новогоднюю ночь во многих церквях Москвы и Петербурга пройдут ночные богослужения.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что человечество, погрязнув в грехе, приближается к концу света.
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