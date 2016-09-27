Патриарх Кирилл призывает запретить аборты в России

Патриарх Московский и всея Руси подписал обращение, призывающего полностью запретить аборты на территории России, сообщил пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви священник Александр Волков.

Обращение, текст которого был согласован с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, призывает в, частности, признать за зачатым ребенком статус человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом, сообщает Lenta.ru

Также в документе предлагается запретить хирургическое и медикаментозное прерывание беременности, противозачаточные средства с абортивным действием, вспомогательные репродуктивные технологии, неотъемлемой составляющей которых является "унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития".

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