Патриарх Кирилл пристыдил священников за дорогие машины
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства отказаться от использования дорогих машин, даже если они получили их в качестве подарка.
По его мнению, священнослужители сами дали повод для критики церкви «своими глупостями».
«Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный», — сказал патриарх, отметив, что люди возмущаются, когда видят у храмов «целые кавалькады дорогих лимузинов».
«Ну и так по списку — не только машины. Мы не должны забывать об ответственности», — отметил патриарх, добавив, что иерархи не имеют права вносить соблазны.
В конце мая широкий общественный резонанс вызвал инцидент с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием, пользующимся автомобилем Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии