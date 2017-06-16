Патриарх Кирилл пристыдил священников за дорогие машины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал представителей духовенства отказаться от использования дорогих машин, даже если они получили их в качестве подарка.

По его мнению, священнослужители сами дали повод для критики церкви «своими глупостями».

«Вот постоянно нас обвиняют за автомобили… Но ведь даже если дарят дорогой автомобиль — не нужно на нем ездить, не нужно ездить на дорогих автомобилях! Сегодня уровень автомобильной промышленности такой, что даже автомобиль среднего класса — достаточно комфортный и безопасный», — сказал патриарх, отметив, что люди возмущаются, когда видят у храмов «целые кавалькады дорогих лимузинов».

«Ну и так по списку — не только машины. Мы не должны забывать об ответственности», — отметил патриарх, добавив, что иерархи не имеют права вносить соблазны.

В конце мая широкий общественный резонанс вызвал инцидент с епископом Ливенским и Малоархангельским Нектарием, пользующимся автомобилем Land Cruiser V8 стоимостью 6 миллионов рублей, сообщает «РИА Новости».