Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Патриарх Кирилл отметил, что РПЦ понимает невозможность полного запрета абортов в настоящее время и предложил подходить к этой проблеме «с точки зрения возможностей сегодняшнего дня».
По словам патриарха, аборты следует вывести из системы обязательного медицинского страхования. При этом глава РПЦ сравнил их с алкоголизмом и наркоманией. «Ну ведь никто же не помогает, допустим, алкоголикам и наркоманам приобретать спиртное и наркотики за счет какой-нибудь страховки?! Нет такого, потому что это — зло, это — вредно», - цитирует патриарха РИА «Новости».
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