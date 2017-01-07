Патриарх Кирилл поздравил космонавтов с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российский экипаж МКС с Рождеством.
«В день Рождества Христова принято вспоминать своих родных и близких, делать им подарки. А вы, находящиеся выше всех, являетесь сегодня для всего мира близкими людьми, потому что о вас все знают», - цитирует главу РПЦ РИА «Новости».
В настоящее время экипаж МКС состоит из шести человек. Трое из них – россияне: Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий.
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