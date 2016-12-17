Патриарх Кирилл поздравил папу Римского с юбилеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил папу римского Франциска с 80-летием.

Патриарх отметил усилия Франциска, направленные на содействие христианском единству.

«Хочу с радостью отметить высокую степень взаимопонимания, которой достигли двусторонние отношения между Русской православной церковью и Римско-католической церковью в последнее время, в том числе, и благодаря позиции вашего святейшества», - цитирует ТАСС послание главы РПЦ.

По словам Кирилла, его встреча с Франциском в Гаване способствовала доброжелательному диалогу и сотрудничеству двух конфессий ради мира, справедливости и преодоления разногласий между христианами.

Глава РПФ пожелал понтифику здоровья, долголетия и духовных сил.