Патриарх Кирилл помолился в Лондоне о королеве Елизавете
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время первого богослужения в Лондоне вознес молитвы о королеве Елизавете. Предстоятель РПЦ находится в Великобритании с четырехдневным визитом.
Кирилл совершил молебен в доме на Уэльбек-стрит, где более 100 лет располагался храм Русской православной церкви. Патриарх назвал это место "колыбелью русского православия в Великобритании".
Визит патриарха Кирилла приурочен к 300-летию присутствия русского православия на Британских островах – во времена Петра I в 1716 году при российской императорской миссии в Лондоне возник Успенский приход, сообщает РИА Новости.
В завершение визита патриарх встретится с главой Англиканской церкви Джастином Уэлби и с королевой Елизаветой II.
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