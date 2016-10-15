Патриарх Кирилл помолился в Лондоне о королеве Елизавете

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время первого богослужения в Лондоне вознес молитвы о королеве Елизавете. Предстоятель РПЦ находится в Великобритании с четырехдневным визитом.

Кирилл совершил молебен в доме на Уэльбек-стрит, где более 100 лет располагался храм Русской православной церкви. Патриарх назвал это место "колыбелью русского православия в Великобритании".

Визит патриарха Кирилла приурочен к 300-летию присутствия русского православия на Британских островах – во времена Петра I в 1716 году при российской императорской миссии в Лондоне возник Успенский приход, сообщает РИА Новости.

В завершение визита патриарх встретится с главой Англиканской церкви Джастином Уэлби и с королевой Елизаветой II.