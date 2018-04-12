Патриарх Кирилл помог смертнику помолиться в храме
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл смог исполнить желание заключенного, осужденного на пожизненное лишение свободы в Бутырской тюрьме.
Предстоятель Русской Православной церкви посетил Бутырскую тюрьму в праздник Пасхи 8 апреля.
Один из них обратился к патриарху с просьбой, чтобы заключенные с особым режимом содержания могли посещать церковные службы хотя бы по большим праздникам.
В понедельник Светлой седмицы, по сложившейся традиции в Покровском храме следственного изолятора №2 г. Москвы состоялось праздничное богослужение, куда был приведен один из осужденных к пожизненному лишению свободы, с которым накануне общался Святейший патриарх Кирилл, сообщает ТАСС.
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