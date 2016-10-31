Патриарх Кирилл почтил память погибших в крушении А321
Перед закрытым заседанием Высшего церковного Совета под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла присутствующие почтили память погибших в катастрофе над Синайским полуостровом, которая произошла в Египте ровно год назад.
Присутствующие пропели вечную память всем погибшим в авиакатастрофе над Синаем, сообщает ТАСС.
31 октября 2015 года в Египте потерпел крушение самолет авиакомпании "Когалымавиа", следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находилось 224 человека. Основной версией случившегося называют теракт, однако расследование по делу еще не закончено.
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