Патриарх Кирилл почтил память погибших в крушении А321

Перед закрытым заседанием Высшего церковного Совета под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла присутствующие почтили память погибших в катастрофе над Синайским полуостровом, которая произошла в Египте ровно год назад.

Присутствующие пропели вечную память всем погибшим в авиакатастрофе над Синаем, сообщает ТАСС.

31 октября 2015 года в Египте потерпел крушение самолет авиакомпании "Когалымавиа", следовавший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находилось 224 человека. Основной версией случившегося называют теракт, однако расследование по делу еще не закончено.