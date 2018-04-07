Патриарх Кирилл на Пасху навестит заключенных «Бутырки»
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Воскресения Христова посетит «Следственный изолятор №2», известный как «Бутырская тюрьма».
Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
«Патриарх Кирилл 8 апреля посетит следственный изолятор «Бутырская тюрьма». Он встретится с осужденными и подарит им пасхальные подарки», - сказал он.
В «Бутырке» в 2017 году завершилось восстановление храма Покрова Богородицы (XVIII век). С начала 90-х годов в нем сформировался один из центров церковного тюремного служения.
В храме установлен иконостас, а стены украшены изображениями новомучеников, которые пребывали в стенах тюрьмы в годы репрессий и были канонизированы Русской Православной Церковью.
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