Патриарх Кирилл на Пасху навестит заключенных «Бутырки»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Воскресения Христова посетит «Следственный изолятор №2», известный как «Бутырская тюрьма».

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

«Патриарх Кирилл 8 апреля посетит следственный изолятор «Бутырская тюрьма». Он встретится с осужденными и подарит им пасхальные подарки», - сказал он.

В «Бутырке» в 2017 году завершилось восстановление храма Покрова Богородицы (XVIII век). С начала 90-х годов в нем сформировался один из центров церковного тюремного служения.

В храме установлен иконостас, а стены украшены изображениями новомучеников, которые пребывали в стенах тюрьмы в годы репрессий и были канонизированы Русской Православной Церковью.