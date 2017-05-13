Патриарх Кирилл отреагировал на критику после приговора «ловцу покемонов»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл раскритиковал тех, кто оскорбляет религиозные чувства верующих.

После литургии на Бутовском полигоне столицы он заявил: «Иногда возмущается наше врожденное нравственное чувство, когда кажется, что совершенно очевидно, что человек ведет себя недопустимо - например, оскорбляет религиозные чувства людей, но нам пытаются объяснить, что это и есть свобода, что нужно жить по определенным правилам и тогда никто не будет покушаться на ваши человеческие права».

Он подчеркнул, что нападки на церковь связаны с тем, что она делает людей внутренне свободными и лишает возможности манипулировать человеком.

Ранее общественный резонанс вызвал приговор блогеру из Екатеринбурга Руслану Соколовскому, который получил три с половиной года лишения свободы условно за то, что играл в церкви в игру Pockemon Go, сообщает «Интерфакс».

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