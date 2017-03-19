Патриарх Кирилл освятил единственный в мире храм в честь святителя Иова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый храм на западе Москвы, названый в честь святителя Иова.

По окончании службы он заявил: «Я радуюсь тому, что в Москве освящен храм в честь святителя Иова, первого патриарха Московского и всея Руси и, как значилось в грамоте, подписанной всеми восточными патриархами, патриарха всех северных стран». Патриарх выразил надежду, что храм станет связующим звеном между Москвой и Старицким монастырем, сообщает ТАСС.

На церемонии освящения присутствовал глава Фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Виктор Христенко, которому вручили орден Преподобного Сергия Радонежского I степени.

Храм построен в микрорайоне Кунцево и рассчитан на 300 прихожан. По словам настоятеля иерея Александра Нарушева, сооружение, названое в честь первого патриарха Московского и всея Руси Иова, является единственным в мире.

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