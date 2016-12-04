Патриарх Кирилл освятил собор в Париже

Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый Троицкий собор в Париже, выстроенный неподалеку от Эйфелевой башни.

Глава РПЦ также возглавил первую божественную литургию в храме. На историческом событии присутствовали около пятисот человек, сообщает ТАСС. Известно, что мероприятие посетили глава Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева и экс-президент РЖД Владимир Якунин.

В своем обращении патриарх Кирилл призвал соотечественников беречь связь с родиной. "Помогай всем вам Бог хранить веру, русскую культуру, русский язык, посещать храмы и делать добрые дела, к которым нас призвал Господь", – заключил глава РПЦ.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Сирийская армия взяла под контроль город Эт-Телль

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО