Патриарх Кирилл освятил собор в Париже
Сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый Троицкий собор в Париже, выстроенный неподалеку от Эйфелевой башни.
Глава РПЦ также возглавил первую божественную литургию в храме. На историческом событии присутствовали около пятисот человек, сообщает ТАСС. Известно, что мероприятие посетили глава Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева и экс-президент РЖД Владимир Якунин.
В своем обращении патриарх Кирилл призвал соотечественников беречь связь с родиной. "Помогай всем вам Бог хранить веру, русскую культуру, русский язык, посещать храмы и делать добрые дела, к которым нас призвал Господь", – заключил глава РПЦ.
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