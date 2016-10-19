Патриарх Кирилл остался под впечатлением от встречи с королевой Елизаветой II
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что впечатлен встречей и общением с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает «ТВ Центр».
По его словам, встреча произвела «интеллектуально и эмоционально очень приятное впечатление».
- Очень доволен встречей и должен сказать, что я не ожидал, что встреча пройдет так, как она прошла, и что она будет происходить в такой атмосфере и на таком активном уровне, на каком она действительно состоялась, - сказал он на пресс-конференции.
Общение королевы и патриарха прошло вчера в Лондоне в Букингемском дворце.
Следующая новость Голос Геннадия Орлова можно будет услышать в петербургских троллейбусах
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии