Патриарх Кирилл остался под впечатлением от встречи с королевой Елизаветой II

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что впечатлен встречей и общением с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает «ТВ Центр».

По его словам, встреча произвела «интеллектуально и эмоционально очень приятное впечатление».

- Очень доволен встречей и должен сказать, что я не ожидал, что встреча пройдет так, как она прошла, и что она будет происходить в такой атмосфере и на таком активном уровне, на каком она действительно состоялась, - сказал он на пресс-конференции.

Общение королевы и патриарха прошло вчера в Лондоне в Букингемском дворце.

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