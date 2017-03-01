Патриарх Кирилл назвал «лайки» в соцсетях грехом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «лайки» в социальных сетях грехом тщеславия.
По его мнению, стремление получить как можно больше положительных оценок от незнакомых людей является болезнью, которой подвержены молодые люди.
Патриарх отметил, что одержимые готовы идти на любые поступки, даже самые страшные, с риском для жизни, только для того, чтобы кто-то сказал, что эта фотография ему понравилась.
Служитель церкви также подчеркнул, что собирание «лайков» становится для юношей и девушек смыслом и целью жизни, напомнив, что тщеславие является одним из грехов, который возбуждает в человеке невероятную чувствительность к тому, как его оценивают люди. Об этом сообщает «Федерал пресс».
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