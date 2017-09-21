Патриарх Кирилл: Кто со мной не согласен – на пенсию!

Патриарх Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви не сомневаться в его распоряжениях и указаниях и четко и вовремя исполнять все его повеления, так как сам патриарх вещает, по его словам, не от своей мудрости, а от мудрости всего епископата Русской православной церкви.

Он пояснил, что на данный момент другого пути для Русской церкви нет. Тех же, кто не согласен с этим решением, патриарх призвал добровольно уходить на пенсию.

Также патриарх призвал духовенство уделять особое внимание работе с молодежью, буквально идти в школы и развивать систему церковного образования, сделать систему привлекательной и интересной для молодежи, отмечает РИА Новости.

Он добавил, что он не отдает приказы, все должно идти по искреннему желанию в первую очередь от самих настоятелей и духовенства, только тогда перед священнослужителями появится ответственность перед мирянами, и только тогда Церковь будет выполнять возложенную на нее миссию.

Русская православная церковь насчитывает свыше 35 тысяч приходов, что делает ее крупнейшей поместной православной церковью в мире. У нее почти 400 епископов и почти 40 тысяч священников и диаконов.