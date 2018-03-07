Патриарх Кирилл готовит к выпуску свои новые книги
В День православной книги 14 марта в Москве состоится презентация новых литературных работ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Читателям будут представлены два тома серии «Слово к ближним и дальним».
В книги вошли проповеди, выступления и обращения предстоятеля Русской православной церкви, произнесенные им во время поездок по России и странам ближнего и дальнего зарубежья.
Также уже вышли в свет два выпуска книжной серии «Слово Святейшего Патриарха», посвященные 100-летию интронизации святителя Тихона и революционных событий 1917 года, передает ТАСС.
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