Патриарх Кирилл готовит к выпуску свои новые книги

В День православной книги 14 марта в Москве состоится презентация новых литературных работ Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Читателям будут представлены два тома серии «Слово к ближним и дальним».

В книги вошли проповеди, выступления и обращения предстоятеля Русской православной церкви, произнесенные им во время поездок по России и странам ближнего и дальнего зарубежья.

Также уже вышли в свет два выпуска книжной серии «Слово Святейшего Патриарха», посвященные 100-летию интронизации святителя Тихона и революционных событий 1917 года, передает ТАСС.