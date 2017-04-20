Патент на работу в Подмосковье обойдется иностранцу в 11,4 тысячи рублей
Единый миграционный центр Подмосковья начал работу по новым тарифам, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В частности, стоимость оформления патента на работу сегодня обойдется мигранту в 11,4 тысячи рублей.
Ранее за предоставление этой услуги нужно было отдать более пятнадцати тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Ирины Фаевской, патенты необходимы иностранцам, которые приехали работать. Этот документ выдается на срок от одного до двенадцати месяцев, его можно продлевать.
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