Патент на работу в Подмосковье обойдется иностранцу в 11,4 тысячи рублей

Единый миграционный центр Подмосковья начал работу по новым тарифам, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.

В частности, стоимость оформления патента на работу сегодня обойдется мигранту в 11,4 тысячи рублей.

Ранее за предоставление этой услуги нужно было отдать более пятнадцати тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам главы Минсоцразвития Подмосковья Ирины Фаевской, патенты необходимы иностранцам, которые приехали работать. Этот документ выдается на срок от одного до двенадцати месяцев, его можно продлевать.