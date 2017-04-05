Пассажиры взорванного в петербургском метро поезда гибли под колесами

Криминалисты Следственного комитета установили, что смерть нескольких пассажиров взорванного в питерском метро поезда наступила от травм, полученных колесами состава.

Эксперты установили, что в момент взрыва трех человек выбросило из вагона взрывной волной. Так как в этот момент состав двигался с большой скоростью, люди погибли под колесами.

Кроме того, по некоторым данным, силы взрыва было достаточно, чтобы останки собирали на расстоянии до полукилометра.

3 апреля в петербургском метро произошел теракт, в результате которого погибли 14 человек, более 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить, сообщает портал «47 новостей».