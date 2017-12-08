Пассажиры нижних полок вагонов РЖД имеют приоритет

«Федеральная пассажирская компания» разъяснила правила приоритета и проезда в поездах дальнего следования России.

Отмечается, что пассажиры с верхних полок не могут занимать места на нижних без согласия владельцев билетов. Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд.

Кроме того, преимущественное право пользоваться столиком для питания или нижним багажным отделением также имеют пассажиры нижних полок.

Если пассажир верхней полки по объективным причинам не может разместить свой багаж в верхнем багажном отделении, должен покормить ребенка или сам принять пищу, он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках, которые имеются в вагоне.

Однако их также придется освободить в момент посадки пассажиров с билетами на данные места, сообщает ТАСС.

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