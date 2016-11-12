Пассажирский самолет столкнулся со снегоуборщиком в «Домодедово»

Пассажирский Airbus столкнулся со снегоуборочной машиной в аэропорту «Домодедово».

По данным источника «Интерфакса», в результате инцидента никто не пострадал.

- Во время буксировки самолета А-319 к терминалу под посадку тягач, перевозивший самолет, столкнулся со снегоуборщиком. При этом оказалась повреждена стойка шасси самолета, - сказал собеседник агентства.

Самолет готовился к вылету в Уфу, но был отстранен от рейса из-за полученных повреждений. Пассажиры отправлены резервным рейсом.