Пассажирский самолет столкнулся со снегоуборщиком в «Домодедово»
Пассажирский Airbus столкнулся со снегоуборочной машиной в аэропорту «Домодедово».
По данным источника «Интерфакса», в результате инцидента никто не пострадал.
- Во время буксировки самолета А-319 к терминалу под посадку тягач, перевозивший самолет, столкнулся со снегоуборщиком. При этом оказалась повреждена стойка шасси самолета, - сказал собеседник агентства.
Самолет готовился к вылету в Уфу, но был отстранен от рейса из-за полученных повреждений. Пассажиры отправлены резервным рейсом.
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