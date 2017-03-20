Пассажирский самолет разбился в Южном Судане
Пассажирский самолет авиакомпании South Supreme Airlines разбился в аэропорту города Вау в Южном Судане.
По предварительным данным, в результате авиакатастрофы погибли 44 человека.
По данным местной радиостанции, из-под обломков были живыми извлечены 9 человек, они отправлены в больницу.
Причины катастрофы выясняются, сообщает «Интерфакс».
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