Пассажирский самолет благополучно приземлился во Внуково с неисправным шасси
Экстренные службы Московской области сообщили о благополучном приземлении в аэропорту Внуково пассажирского самолета, следовавшего рейсом из Сургута.
- Самолет летел рейсом из Сургута. При подлете к Москве у него сработал датчик о неисправности шасси. Лайнер благополучно совершил посадку во Внукове в штатном режиме, - рассказали ТАСС в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, пострадавших в результате инцидента нет. Причины срабатывания датчика выясняются.
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