Пассажирский поезд сошел с рельсов в Словакии

На северо-западе Словакии сошел с рельсов поезд. Его пассажиры практически не пострадали.

Инцидент произошел при выезде состава с железнодорожной станции в городе Жилина. По неизвестным пока причинам локомотив и четыре первых вагона сошли с рельсов. Пассажиры были эвакуированы и доставлены в здание вокзала, рассказала порталу Teraz представитель Управления железных дорог Словакии Мартина Павликова. Отсутствие пострадавших она объяснила тем, что состав не успел набрать скорость.

Причины происшествия устанавливаются. Движение поездов в районе Жилины ограничено, ведется ремонт железнодорожной инфраструктуры.

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Места: Европа
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