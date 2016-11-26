Пассажирский поезд сошел с рельсов в Словакии
На северо-западе Словакии сошел с рельсов поезд. Его пассажиры практически не пострадали.
Инцидент произошел при выезде состава с железнодорожной станции в городе Жилина. По неизвестным пока причинам локомотив и четыре первых вагона сошли с рельсов. Пассажиры были эвакуированы и доставлены в здание вокзала, рассказала порталу Teraz представитель Управления железных дорог Словакии Мартина Павликова. Отсутствие пострадавших она объяснила тем, что состав не успел набрать скорость.
Причины происшествия устанавливаются. Движение поездов в районе Жилины ограничено, ведется ремонт железнодорожной инфраструктуры.
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