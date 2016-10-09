Пассажирский поезд сошел с рельсов в США

В американском штате Нью-Йорк сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным, пострадали 33 человека.

ЧП произошло рядом со станцией "Нью-Гайд-Парк". После столкновения пассажирского состава с монтажным поездом с рельсов сошли три вагона.

В момент столкновения в поезде находилось около 600 пассажиров, сообщает РИА Новости.

Из-за этой аварии прервано движение на значительном участке железной дороги. Местные власти планируют возобновить движение к утру понедельника.