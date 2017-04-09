Пассажирский поезд и электричка столкнулись на западе Москвы

В ночь на воскресенье на западе Москвы столкнулись подмосковная электричка и поезд, направлявшийся в Брест. В результате аварии несколько вагонов сошли с рельсов, пострадали десятки граждан, в том числе иностранцы.

В субботу в 22:16 на перегоне Фили - Кунцево Белорусского направления машинист электрички Москва - Усово резко затормозил, чтобы предотвратить наезд на человека. В результате данной ситуации нарушилась система торможения, электричка поехала обратно и столкнулась с пассажирским поездом Москва - Брест.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД, два вагона электрички и секция электропоезда сошли с рельсов. В поезде, следовавшем в Белоруссию, находились 450 человек. В пригородной электричке ехали 20 человек, из них никто не пострадал.

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил: «Спасателями совместно с медиками эвакуировано больше 20 человек, в настоящее время 12 человек находятся в стационаре, в том числе шесть из них — в тяжелом состоянии».

Пресс-секретарь президента России сообщил, что «мэр Москвы Сергей Собянин, глава МЧС Владимир Пучков и президент РЖД Олег Белозеров по телефону проинформировали главу государства о принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии». Белозеров прервал отпуск, чтобы возглавить оперативный штаб, открытый после столкновения поезда и электрички.