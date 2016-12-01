Пассажирские самолеты стали огибать зону украинских учений
Иностранные авиакомпании начали огибать воздушное пространство над Черным морем к западу от Крыма из-за проведения ракетных стрельб вооруженными силами Украины.
Самолет израильской авиакомпании El Al, выполняющий рейс из Тель-Авива в Киев, а также пассажирский лайнер турецких авиалиний, следующий из Стамбула в Москву, пролетели над Черным морем к югу от Одессы.
Ранее стало известно о старте военных учений с привлечением экипажей боевых транспортных самолетов украинских воздушных сил, а также зенитных ракетных комплексов С-300, сообщает «Интерфакс».
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