400 пассажиров новосибирского поезда чудом спаслись после схода вагона с рельсов

В Новосибирске сошел с рельсов локомотив поезда, в котором было более 400 пассажиров.

Информация о происшествии появилась на сайте Западно-Сибирской железной дороги. В официальном сообщении говорится: «В воскресенье, 2 июля, в 1.28 (мск) на 4 км перегона Новосибирск-Южный – Новосибирск-Главный из-за прорыва городской ливневой канализации и обрушившегося потока грязи на железнодорожное полотно произошел сход локомотива в пассажирском поезде №602 Бийск – Новосибирск».

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

19 июня на Курском вокзале Москвы после столкновения с экспрессом, следовавшим из Нижнего Новгорода, сошли с рельсов два вагона электрички.