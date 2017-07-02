400 пассажиров новосибирского поезда чудом спаслись после схода вагона с рельсов
В Новосибирске сошел с рельсов локомотив поезда, в котором было более 400 пассажиров.
Информация о происшествии появилась на сайте Западно-Сибирской железной дороги. В официальном сообщении говорится: «В воскресенье, 2 июля, в 1.28 (мск) на 4 км перегона Новосибирск-Южный – Новосибирск-Главный из-за прорыва городской ливневой канализации и обрушившегося потока грязи на железнодорожное полотно произошел сход локомотива в пассажирском поезде №602 Бийск – Новосибирск».
В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.
19 июня на Курском вокзале Москвы после столкновения с экспрессом, следовавшим из Нижнего Новгорода, сошли с рельсов два вагона электрички.
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