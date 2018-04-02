Пассажирку избили журналом в аэропорту «Внуково»

Неизвестный пассажир избил журналом 23-летнюю москвичку в международном аэропорту «Внуково», сообщили в управлении на транспорте МВД России.

По словам пострадавшей, мужчина внезапно напал на нее и начал наносить удары по лицу промо-журналом.

После инцидента нападавший скрылся с места происшествия, однако был задержан сотрудниками полиции уже через несколько минут для выяснения обстоятельств произошедшего, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».