Пассажирка московского метро пострадала от газового баллончика
В результате конфликта, произошедшего между двумя пассажирами столичного метро, 43-летняя женщина получила химический ожог роговицы глаза.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на Люблинско-Дмитровской линии.
В результате ссоры женщина пострадала от газового баллончика, которым воспользовалась противодействующая сторона. Она была госпитализирована.
Правоохранительные органы проводят проверку по выяснению обстоятельств конфликта, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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