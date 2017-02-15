Пассажирка московского метро пострадала от газового баллончика

В результате конфликта, произошедшего между двумя пассажирами столичного метро, 43-летняя женщина получила химический ожог роговицы глаза.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на Люблинско-Дмитровской линии.

В результате ссоры женщина пострадала от газового баллончика, которым воспользовалась противодействующая сторона. Она была госпитализирована.

Правоохранительные органы проводят проверку по выяснению обстоятельств конфликта, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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