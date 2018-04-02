Пассажирка избила пограничника в «Домодедово»
Пассажирка напала на сотрудника пограничной службы в столичном аэропорту «Домодедово».
По словам очевидцев, 19-летняя девушка прошла пограничный контроль, однако ее мужа не допустили к вылету.
Возмущенная пассажирка отправилась в комнату старшего наряда, чтобы разобраться в ситуации и атаковала сотрудника погранслужбы, ударив его по лицу.
Дебоширка была задержана, а пострадавший таможенник был отправлен в травмпункт для «снятия» побоев, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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