Пассажирка избила пограничника в «Домодедово»

Пассажирка напала на сотрудника пограничной службы в столичном аэропорту «Домодедово».

По словам очевидцев, 19-летняя девушка прошла пограничный контроль, однако ее мужа не допустили к вылету.

Возмущенная пассажирка отправилась в комнату старшего наряда, чтобы разобраться в ситуации и атаковала сотрудника погранслужбы, ударив его по лицу.

Дебоширка была задержана, а пострадавший таможенник был отправлен в травмпункт для «снятия» побоев, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».