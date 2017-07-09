Пассажирам Royal Jordanian Airlines разрешили брать ноутбуки в самолет на рейсах в США

Пассажирам компании Royal Jordanian Airlines, вылетающим в Америку из аэропорта имени королевы Алии в Аммане, разрешено проносить в салон электронные устройства.

Об этом рассказал сам авиаперевозчик. На сайте компании говорится: «Запрет на электронные устройства был отменен для рейсов Royal Jordanian Airlines в США из международного аэропорта королевы Алии в Аммане. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 9 июля 2017 года».

Ежедневно компания выполняет 16 рейсов в Чикаго, Нью-Йорк и Детройт, сообщает ТАСС.

Ранее запрет на пронос в салон самолета электронных устройств сняли авиакомпании Etihad Airways, Emirates, Turkish Airlines и Qatar Airways.

21 марта власти США запретили пассажирам, вылетающим в страну из 10 крупных аэропортов, проносить на борт самолета электронные устройства больше мобильного телефона. Такая мера коснулась Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.