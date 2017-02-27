Пассажир ударил ножом водителя автобуса в Москве
Водитель автобуса на востоке Москвы был ранен ножом неадекватным пассажиром, сообщили в пресс-службе «Мосгортранса».
Как уточняется в материале, инцидент произошел в автобусе №21 на Новокосинской улице. Представитель «Мосгортранса» рассказал, что пассажир после выхода из автобуса ударил кулаком по зеркалу автобуса. Водитель, который увидел, что произошло, вышел из кабины, чтобы поправить зеркало, и в этот момент получил удар ножом в грудь.
Нападавшему удалось сбежать, а водителя пришлось экстренно госпитализировать.
Полиция принимает меры для поиска злоумышленника, по факту нападения на водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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