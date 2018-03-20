Пассажир такси расплатился с водителем наркотиками
В Самарской области мужчина воспользовался услугами такси и заплатил водителю за проезд наркотиком.
Инцидент произошел в городе Кинель. Получивший необычную плату таксист сразу же отправился в полицию и сдал сверток. В нем правоохранители обнаружили соль (N-метилэфедрон).
Вскоре был установлен владелец свертка – им оказался местный житель, около 10 лет состоящий на учете в наркодиспансере. Мужчину задержали. При себе у него обнаружили еще 0,4 грамма соли.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (производство, сбыт или перевозка наркотиков), ему грзит до восьми лет лишения свободы, сообщает Nation News со ссылкой на главк МВД по региону.
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