Пассажир с раритетной картиной задержан во «Внуково»

Россиянин, прилетевший в Московский аэропорт «Внуково» из германского Кельна, пытался пронести в «зеленый коридор» раритетную картину, сообщили в пресс-службе таможни аэропорта.

Уточняется, что пассажир спрятал картину в кофр для одежды.

На досмотре мужчина заявил, что полотно не представляет никакой ценности, но экспертиза картины под названием «Петербург при заходе солнца» показала, что она представляет собой культурную ценность, так как написана более 50 лет назад. Рыночная стоимость картины составляет 162,5 тысяч рублей.

По данному факту проводится доследственная проверка по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу культурных ценностей», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».