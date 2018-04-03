Пасхальная ночь не бросит горожан на пустых остановках
Московский метрополитен в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля будет работать до 2 часов ночи, в то время как наземный транспорт по наиболее популярным маршрутам - до 03:30.
На рейсах останется 161 маршрут. Ночные автобусы будут работать по своему классическому расписанию.
Также отмечается, что Московское центральное кольцо (МЦК) в пасхальную ночь будет работать в обычном режиме - до 01:00.
8 апреля в Вербное воскресенье в городе будет работать 37 бесплатных автобусных маршрутов к 17 городским кладбищам.
Также 8 апреля у 53 пригородных поездов увеличивается количество остановок, передает Interfax.
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