Пасхальная ночь не бросит горожан на пустых остановках

Московский метрополитен в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля будет работать до 2 часов ночи, в то время как наземный транспорт по наиболее популярным маршрутам - до 03:30.

На рейсах останется 161 маршрут. Ночные автобусы будут работать по своему классическому расписанию.

Также отмечается, что Московское центральное кольцо (МЦК) в пасхальную ночь будет работать в обычном режиме - до 01:00.

8 апреля в Вербное воскресенье в городе будет работать 37 бесплатных автобусных маршрутов к 17 городским кладбищам.

Также 8 апреля у 53 пригородных поездов увеличивается количество остановок, передает Interfax.