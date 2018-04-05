Пасха в Москве. Кедровый кулич, сирень в сахаре и яйца страуса

Гости московского фестиваля «Пасхальный дар», который стартует 7 апреля, смогут насладиться весьма новаторским меню столичных ресторанов.

В списке участников гастрономической программы «Пасхального дара» - 61 ресторан, и все они приготовили для гостей особенное праздничное меню.

В частности, сибирский кулич c кедровым орехом и еловой щепой и фисташковый кулич с цукатами.

В ресторанах можно будет найти куличи с инжиром, земляникой, кумкватом, черными трюфелями и ванильной икрой, творожную пасху трех видов - с апельсиновым мармеладом, шоколадным печеньем и засахаренной сиренью.

Также можно будет приобрести расписные пасхальные яйца: перепелиные, куриные, яйца цесарки и даже страуса.

Также на площадках фестиваля гостям предложат пшеничные лепешки с жареными овощами, морковные оладьи с курагой, голубцы с грибами и рисом, домашнюю лапшу с кабачком цуккини, утиную похлебку в каравае с драниками, а также колбаски-гриль с кленовым сиропом и борщ с копченой уткой, свекольной пампушкой и воздушной сметаной.

В этом году мероприятия пройдут с 7 по 15 апреля, а площадок «Пасхального дара» будет 38: они откроются на столичных улицах и площадях, в городских парках и на территориях вблизи московских храмов, сообщает АГН «Москва».