ПАСЕ встала на сторону Киева по ситуации на Донбассе
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправку украинской стороны к докладу о нарушениях конвенции по правам человека, в которой Россия названа оккупантом части Донбасса.
Так, ранее регион назывался в докладе «неконтролируемыми правительством территориями». Теперь же он получил название «территорий под контролем Российской Федерации», передает «Лента.ру» со ссылкой на представителей делегации Украины в ПАСЕ.
«Сказкам о шахтерах и трактористах с военторга настал конец и в международных документах», - цитирует здание одного из них.
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