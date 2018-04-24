ПАСЕ встала на сторону Киева по ситуации на Донбассе

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла поправку украинской стороны к докладу о нарушениях конвенции по правам человека, в которой Россия названа оккупантом части Донбасса.

Так, ранее регион назывался в докладе «неконтролируемыми правительством территориями». Теперь же он получил название «территорий под контролем Российской Федерации», передает «Лента.ру» со ссылкой на представителей делегации Украины в ПАСЕ.

«Сказкам о шахтерах и трактористах с военторга настал конец и в международных документах», - цитирует здание одного из них.