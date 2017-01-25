ПАСЕ не утвердила резолюцию о необходимости провести выборы в Раду в Донбассе

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы не утверждена поправка к резолюции по Украине, требующая провести выборы в Верховную раду на неподконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей.

Поправка с требованием как можно скорее решить этот вопрос была ранее поддержана большинством членов Мониторингового комитета ПАСЕ. В частности, в ходе заседания комитета было вынесено устное предложение дополнить поправку пунктом о необходимости проведения выборов в Донбассе.

Однако украинская делегация на сессии ассамблеи воспользовалась правилами ПАСЕ, позволяющими не допустить постановку «устной» нормы на голосование, если во время ее рассмотрения не менее 10 депутатов выступили против нее. Таким образом, предложение было автоматически отклонено, - сообщает корреспондент ТАСС с места события.