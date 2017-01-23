ПАСЕ считает коррупцию главной проблемой современной Украины

Чрезвычайно медленные темпы борьбы с коррупцией - главная проблема современной Украины. Такое положение содержится в докладе «Функционирование демократических институтов на Украине», подготовленном группой депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Авторы документа полагают, что «долгое отсутствие конкретного прогресса» в борьбе с коррупцией «может потенциально уменьшить эффект от амбициозных реформ власти и в конечном счете подорвать общественное доверие к политической и юридической системам в целом», - сообщает RT со ссылкой на Deutsche Welle.

«Ассамблея обеспокоена медленными темпами борьбы с коррупцией и ограниченными конкретными результатами», — говорится в документе.