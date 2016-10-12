ПАСЕ приняла резолюцию о непризнании парламентских выборов в Крыму
Парламентская ассамблея Совета Европы не признала парламентские выборы в Крыму. Сегодня ПАСЕ одобрила резолюцию по политической ситуации на Украине, в которой есть поправка о голосовании на полуострове.
Эта поправка была внесена в документ по инициативе украинской делегации. В резолюции также содержится очередной призыв к возвращению Крыма под юрисдикцию Украины.
Надо отметить, что в документе содержится и критика в адрес Киева. Украину призывают принять решительные меры для борьбы с коррупцией, в том числе на самом высоком политическом уровне, сообщает ТАСС.
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