ПАСЕ приняла резолюцию о непризнании парламентских выборов в Крыму

Парламентская ассамблея Совета Европы не признала парламентские выборы в Крыму. Сегодня ПАСЕ одобрила резолюцию по политической ситуации на Украине, в которой есть поправка о голосовании на полуострове.

Эта поправка была внесена в документ по инициативе украинской делегации. В резолюции также содержится очередной призыв к возвращению Крыма под юрисдикцию Украины.

Надо отметить, что в документе содержится и критика в адрес Киева. Украину призывают принять решительные меры для борьбы с коррупцией, в том числе на самом высоком политическом уровне, сообщает ТАСС.