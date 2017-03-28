Парубий предрек нападение России на Украину с территории Белоруссии осенью 2017 года

Выступая на сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы в Варшаве, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что располагает информацией о том, что российская армия намерена вторгнуться на Украину с территории Белоруссии осенью 2017 года.

- Нынешние военные учения «Запад-2017» вызывают беспокойство на Украине. Не следует исключать худшего сценария: использование учений как минимум для дискредитации Белоруссии, а как максимум — осуществления прямой агрессии или диверсионной подрывной деятельности против нашего государства, — цитирует Парубия Lenta.ru со ссылкой на агентство «Укринформ».

По словам главы Рады, вторжения следует также ожидать одновременно с территорий России и Белоруссии.

Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что учения «Запад-2017» не представляют ни для кого угрозы, поскольку будут носить сугубо оборонительный характер. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал допустить наблюдателей НАТО на совместные российско-белорусские учения, которые пройдут в сентябре.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Совет Россия - НАТО соберется 30 марта в штаб-квартире альянса в Брюсселе

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО