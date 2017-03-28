Парубий предрек нападение России на Украину с территории Белоруссии осенью 2017 года

Выступая на сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы в Варшаве, спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что располагает информацией о том, что российская армия намерена вторгнуться на Украину с территории Белоруссии осенью 2017 года.

- Нынешние военные учения «Запад-2017» вызывают беспокойство на Украине. Не следует исключать худшего сценария: использование учений как минимум для дискредитации Белоруссии, а как максимум — осуществления прямой агрессии или диверсионной подрывной деятельности против нашего государства, — цитирует Парубия Lenta.ru со ссылкой на агентство «Укринформ».

По словам главы Рады, вторжения следует также ожидать одновременно с территорий России и Белоруссии.

Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков заявил, что учения «Запад-2017» не представляют ни для кого угрозы, поскольку будут носить сугубо оборонительный характер. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал допустить наблюдателей НАТО на совместные российско-белорусские учения, которые пройдут в сентябре.