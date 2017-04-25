Партнер Вороненкова выкупил квартиру у его бывшей жены

Бывший партнер экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, сбежавшего на Украину вместе с семьей, выкупил квартиру у его бывшей жены.

Как отмечает Life, Александр Плотников выкупил квартиру площадью 89 квадратных метров на улице Русаковской в ЖК «Дом в Сокольниках», из-за которой Юлия Вороненкова подала в суд на своего бывшего мужа.

Отмечается, что иск в суд Юлия Вороненкова подала за два дня до убийства беглого депутата. Она требовала признать за их общей дочерью Ксенией квартиру в ЖК «Дом в Сокольниках» и в принудительном порядке выписать оттуда самого Дениса Вороненкова.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, сбежавший вместе с семьей на Украину после возбуждения против него уголовного дела в России, был убит 23 марта этого года в Киеве. Киллер в перестрелке с охранником был тяжело ранен, после чего скончался в больнице.

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Места: Россия
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