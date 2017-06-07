Партию Юлии Тимошенко заподозрили в подделке документов
В отношении украинской партии «Батькивщина», возглавляемой экс-премьером Юлией Тимошенко, возбуждено уголовное дело.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины выявило недостоверные данные в финансовом отчете партии за четвертый квартал прошлого года. В частности, были обнаружены нарушения в порядке взносов денежных средств. Кроме того, агентство нашло недостоверные данные, касающиеся получения спонсорской помощи и арендованного имущества, в отчетах Ивано-Франковского, Галицкого и Тисменицкого подразделений партии.
Материалы, собранные НАПК, были переданы в Национальную полицию Украины, которая возбудила уголовное дело, сообщает РИА «Новости».
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