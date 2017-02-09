«Партия националистов» представила в Минюст РФ документы на регистрацию
Новая политическая партия крайне правого толка приступила к процедуре официального оформления. Об этом сообщил ее представитель Денис Романов.
«Мы официально подали документы на регистрацию «Партии националистов», документы приняты Минюстом», - цитирует РИА Новости руководителя информационной службы и члена оргкомитета партии Дениса Романова.
Он рассказал, что официальным учредителем партии будет Владимир Глускин. Также в оргкомитет партии входят Иван Белецкий, Валентин Алексеев, Антон Смирнов. Председатель партии, как сообщил Романов, будет избран согласно правилам процедуры регистрации на съезде партии.
Более достоверную информацию о новой политической силе «Русской Планете» пока выяснить не удалось.
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